Con protestas y tianguis clandestino inició la ‘Nueva Normalidad’ en la CDMX

Tras el final de la Jornada Nacional de Sana Distancia inició este lunes la llamada ‘Nueva Normalidad’ en la CDMX en la que se registraron protestas así como la instalación de un tianguis clandestino.

Hubo tres manifestaciones en la Ciudad de México. Al Zócalo llegaron integrantes de la Unión de Trabajadores del Espectáculo para pedir recursos y policías capitalinos, quienes exigían el pago de retroactivos y bonos.

En la Terminal 1, cerca de 300 trabajadores del Aeropuerto se manifestaron durante nueve horas para exigir el pago de utilidades. La protesta hizo que los pocos usuarios de la terminal tuvieran que llegar a pie.

ECon protestas y tianguis clandestino inició la ‘Nueva Normalidad’ en la CDMX. FOTO CuartoscuroEn las principales avenidas de la Ciudad también se notó mayor movilidad.

En el Metro, donde se percibió un ligero aumento de usuarios, se implementó la campaña “callados disminuimos el contagio”, a fin de que la gente evite gritar, cantar o hablar y así disminuir la cantidad de gotículas de saliva que pueden provocar contagios.

En Iztapalapa, algunos tianguis colocaron sus puestos de manera clandestina. También los comerciantes de La Lagunilla y de Tepito salieron a vender.

En la Plaza de Armas de San Luis Potosí hubo manifestaciones y gente sin cubrebocas.

Sí es real, pero no me gusta usar cubrebocas, llevo toda la pandemia sin cubrebocas y no me he infectado”, dijo una habitante de San Luis Potosí.