Con pañuelo blanco, AMLO asegura que ‘no hay corrupción’

Con pañuelo blanco, el presidente de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que ‘ya no hay corrupción’ en el Gobierno de México.

“Ya puedo decir: Arriba no hay corrupción, aunque les dé coraje a los conservas. Ya se acabó porque el presidente no es corrupto y no tolera la corrupción”, aseveró el mandatario mexicano en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

López Obrador reiteró que la corrupción en México se está limpiando de arriba para abajo como se barren las escaleras, eso es lo fundamental.

El Jefe del Ejecutivo Federal aseveró que es mentira que el presidente no sepa o no esté enterado cuando hay un caso de corrupción en su Gobierno

Indicó que le llevó tiempo enterarse de los casos de corrupción acordados en sexenios anteriores, pero que ya se tomaron decisiones para terminarlos.

“Me lleve tiempo en saber cómo estaba lo de los reclusorios, pero al final me entere y no me quede callado…me enteré de los contratos de los gasoductos, me enteré de los contratos de Odebrecht, me enteré de la compra de la planta de fertilizantes, me enteré del negocio de la industria eléctrica de las empresas extranjeras que venden la luz a precios elevadísimos con la bandera de energías limpias, y todo eso se ha ido ordenando”, aseveró AMLO.