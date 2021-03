Con orden y coordinación, Oaxaca reanuda vacunación contra COVID-19

En 11 municipios de los Valles Centrales de Oaxaca se distribuyeron 21 mil 450 vacunas contra COVID-19 Pfizer que llegaron ayer por la tarde y que se aplicarán durante todo el fin de semana.

Después de protestas y bloqueos este viernes reinició la jornada de vacunación en 11 municipios de la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca.

En total, fueron destinadas 21 mil 450 dosis para municipios como Santa Lucía del Camino, Santa Cruz Xoxocotlán y Santa María El Tule.

En Santa Lucía del Camino, donde la tarde del jueves se registraron incidentes por el retraso en la llegada de vacunas, este viernes se habilitaron tres centros de vacunación.

Uno de ellos: la clínica 65 del IMSS, hasta donde llegó doña Guadalupe, de 88 años de edad.

“Nos avisaron, yo me inscribí en el internet y ya me dieron mis documentos, saqué las copias y ya la presidenta de nuestra colonia nos organizó muy bien, nos avisó antier, también estábamos ya listos, pero no hubo nada, pero ahora sí, muy bien organizados están, eso me gusta”, agregó Guadalupe Fuentes Flores.