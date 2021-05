Con mensajes de texto intentan hacer fraudes bancarios, advierte ABM

Los delincuentes siguen al acecho de los clientes bancarios para realizar fraudes, advierte la Asociación de Bancos de México (ABM).

Hace unas semanas, Bruno recibió un mensaje vía SMS a su celular.

En el mensaje supuestamente su banco le da la gracias por hacer una compra en línea en una tienda de autoservicio por la cantidad de 10 mil 200 pesos y en la parte inferior aparecen unos números telefónicos para que se comunique.

“Mi reacción pues dije ¿yo?, diez mil 200, no he comprado nada, me espanté verdad”, Bruno Brizuela, Cliente Bancario.

La terminación de la cuenta bancaria indicada en el mensaje sí coincide con la de la tarjeta de Bruno y decidió llamar a los números señalados.

“Coincidía con los 4 últimos números de mi tarjeta, sí marqué, pero me dijeron que no existían y cuando me comuniqué al Banco, con una amiga que trabaja ahí, me dice: es que esos números no son del banco, dice, pero que bueno que no te contestaron porque si no si como que me hubieran hecho mejor que les dijera el numero completo de mi tarjeta o no sé”, Bruno Brizuela, Cliente Bancario.