Con mariachis y el rugir de las motos despiden a motociclistas fallecidos en la México-Cuernavaca

La muerte de seis motociclistas en tres accidentes en la autopista México-Cuernavaca el pasado domingo ha desatado un debate sobre qué se debe hacer y a quién le compete hacerlo para evitar estos lamentables hechos. desde luego no puede ser sólo una cuestión de conciencia y responsabilidad de los individuos. Son los gobiernos quienes deben hacer que se respeten los límites de velocidad, las condiciones de las carreteras, poner controles de alcoholemia, por lo pronto hoy los familiares y amigos de los seis motociclistas los despidieron.

De 23 años edad y estudiante de derecho, Anny Jael, fue una de las dos mujeres que fallecieron en la carambola de motociclistas el mediodía del domingo en la México-Cuernavaca.

Este martes, su familia la despidió, acompañada del que dicen fue su mayor gusto en la vida.

“Siempre fue la pasión de mi hija por las motos, siempre le gusto, siempre, hija no, hay riesgos, dice no papá, no me importa”, refirió Israel.

“Ella sabía manejar moto, en este accidente que hubo ella no iba conduciendo, iba como acompañante. Todo lo que se ha comentado en las redes sociales tan feo, que dañan la familia diciendo que es de la delincuencia organizada cuando ella ni siquiera”, agregó Mónica Rojas, mamá de Anny

“Una niña que siempre veía por el bienestar de su mamá”, enfatizo Sheila.

“Eres muy amable, muy humilde”, agregó Rafael.