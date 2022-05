Con marcha, exigen avances del caso de Viridiana Moreno, desaparecida en Veracruz

Viridiana Moreno Vázquez, de 31 años de edad, desapareció en la ciudad de Cardel, Veracruz, el pasado 18 de mayo de 2022, luego de acudir a una supuesta entrevista de trabajo en un hotel de la localidad.

“Ya quiero que me haga una llamada, yo ya estoy desesperada, quiero a mi hija. Mi niño me da mucha tristeza porque él no sabe nada”, manifestó Aurora Vázquez, madre de Viridiana