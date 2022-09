Con frío y calor, así fue el inicio del otoño atípico en CDMX

Llegó el otoño. La tercera estación del año que se caracteriza porque trae días y noches más frías, vientos más duraderos, lluvias más frecuentes, las hojas de los árboles comienzan a caer y las aves comienzan su viaje migratorio a regiones con más calor.

Pero, en la Ciudad de México, habitantes y visitantes se dijeron confundidos.

“Está muy cambiante el clima uno sale con su chamarra al trabajo pensando que hasta va a llover y ya no sabe dónde dejarla porque el calor está fuertísimo, ya no sabemos qué estación es por el cambio climático, está super loco”, dijo Leslie, habitante.

“Yo en la mañana iba a salir con gabardina, pero regresé y la dejé y me traje nada más el paraguas, pero ya en realidad ya no sabemos cómo salir; si salimos con paraguas no sirve y si salimos con lo que sea y ya no y mire qué maravilla de día”, comentó Paulina González, en testimonio.

“Vengo de Denver, Colorado, y allá las hojas ya están amarillas, desde el principio de octubre, ya empieza a estar muy frío, las montañas ya empiezan a nevar, la gente ya se pone los suéteres, las chamarras, pero aquí, para mí esto es primavera”, apuntó Mario.

“Me gusta este clima con este airecito fresco, pero tampoco tan frío, como que todos tenemos esta idea del otoño amarillo, pero no, me gusta mucho azulito”, dijo Ángel.

Y es que, para algunos especialistas, este otoño es atípico.

“Es raro porque son cambios de clima muy extremos ya que -como puede sentir- si te vas a la sombra se siente mucho frío, y sales al Sol, te quema. Entonces, viene y la otra parte es curioso porque si lo notaste, el cielo también está muy despejado y eso es de los aires de octubre principalmente y posiblemente se esté adelantando un poco el invierno, pero es por esa razón que se le dice que es atípico, porque no es como que es como están bien definidas las estaciones”, señaló Juan Antonio Juárez, jefe del departamento de operación del Planetario IPN.

Los equinoccios de otoño y primavera suceden cuando el Sol se coloca sobre la línea directa del ecuador, ocasionando que a ambos hemisferios les llegue la misma cantidad de luz.

“En este momento el Sol comienza a estar un poco más inclinado y eso que significa que vamos a ver que va a no a calentar como lo hace en verano, pero entonces se va a tornar mucho más frío el ambiente, entonces poco a poco nos estamos preparando para comenzar a llegar al invierno, que es cuando el Sol está en su punto más bajo y es cuando tenemos justamente la noche más larga y el día más corto”, comentó Juan Antonio Juárez, jefe del departamento de operación del Planetario IPN.

El equinoccio de otoño se extenderá por 89 días y 21 horas, culminando el 21 de diciembre, momento en que le dará paso al solsticio de invierno.

Con información de Farah Reachi.

LLH