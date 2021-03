Con cariño y amabilidad, brigadistas apoyan a adultos mayores en Centros de Vacunación de CDMX

Se llama Guillermo Ballesteros y forma parte de las Brigadas de Participación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México que apoyan a los adultos mayores en los puntos de vacunación contra la COVID-19.

Estas personas, en su mayoría jóvenes, se han caracterizado por el cariño y la amabilidad con la que tratan a las personas de la tercera edad.

Los reciben con aplausos y les dan las buenas tardes.

Al terminar su labor en el Centro de Vacunación de Xochimilco acompañamos a Guillermo a su casa y descubrimos que atrás de esa persona gentil y cariñosa hay un atleta.

Además de dar clases a estudiantes en línea, por la pandemia, Guillermo forma parte del programa ‘Ponte Pila del Gobierno de la Ciudad de México’, identificados por portar chalecos verdes y es entrenador personal en un gimnasio.

Guillermo Ballesteros, participación ciudadana CDMX, señaló: “Actualmente me dedico a lo que es el fisicoculturismo, me gusta prepararme, me gusta preparar a gente en mi familia, mi hija también compite, también se prepara y ha sido una parte donde nos hemos unido más al deporte”.

Al llegar a su casa en la alcaldía Xochimilco nos presentó a su padre y descubrimos el motivo por el cual trata con tanto cariño a los adultos mayores.

Guillermo Ballesteros, brigadista de Participación Ciudadana, dijo: “Cada que tengo la oportunidad o privilegio de bajar a un adulto me estoy imaginando a mi papá, siempre lo he dicho él me tomó de la mano de pequeño, hoy me toca agarrarlo y decirle vamos”.