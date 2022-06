Con baño masivo en el Paseo Santa Lucía, regios protestan por falta de agua

Ciudadanos de todas las edades, mujeres y hasta niños se bañaron este viernes en el río Paseo Santa Lucia de Monterrey, ante el desabasto de agua que enfrentan en Nuevo León.

“Va por mi hijo y va por todas las mamás especiales, va por todas, me voy a meter por mi hijo, por los niños, por los niños y por todas las personas con discapacidad, por todos los abuelos, por todos los ancianos por todas las personas que están en los asilos, por todas las personas que están enfermas, pero principalmente por las personas con discapacidad, principalmente por mi hijo que tiene autismo, por ti Laureano, por ti lo voy a hacer, por ti me estoy manifestando”, comentó Mariana Roque, manifestante.

La maestra Mariana, llegó armada con una pistola de agua. La compró para acudir a la protesta convocada en redes sociales como “Baño Masivo”, pero decidió lanzarse al canal de agua para exigir agua potable en miles de hogares de Monterrey y su zona metropolitana.

Casi de inmediato se aventaron al agua más ciudadanos inconformes.

“Que no haya tantos cortes de agua porque está bien feo, que no nos bañemos y que no suba el agua”, indicó Justin Márquez, un inconforme.

“De plano ahorita para estar con los desvelos, para estar con la poca agua que hay, y con la poca presión que hay, no es una manera ciertamente justa”, apuntó Eduardo David, inconforme.

“El acceso al agua es un derecho humano y no podemos jugar con ese derecho, es muy sensible, es una cuestión vital”, señaló Fernando.

Más de 50 policías vigilaron el canal, pero nada pudieron hacer para evitar que la gente se metiera al agua.

“El agua que está dentro de este canal tiene agentes químicos que pueden ser nocivos para la salud de ustedes, de antemano el que vaya a ingresar dentro de esa agua va con su responsabilidad ya que se les está advirtiendo de forma oportuna”, dijo un policía con un megáfono.

Cerca de las 21 horas todos salieron del agua y no se reportaron incidentes.

Con información de Edgar Martínez.

LLH