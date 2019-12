Con ambiente festivo, Acapulco espera el final del 2019

El Puerto de Acapulco despide el último fin de semana del año con playas llenas, ambiente festivo y altas temperaturas.

Cientos de turistas se han desplazado a las costas guerrerenses para disfrutar en familia de lo que queda de este 2019 en la playa.

Acapulco es uno de los destinos de playa más visitados por los turistas en esta época de fin de año, esto, por su gran oferta gastronómica, vida nocturna, además de iluminar el cielo con atardeceres únicos que son su principal atractivo.

El clima está perfecto, no está muy caluroso, está muy rico la verdad, en el día aquí la playa está muy tranquila”, dijo Cristal, turista.

Hace mucho calor, pero está muy rico el clima aquí; me he subido a la banana, me gustan las actividades de México”, comentó Isabel, turista.