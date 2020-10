Comunidades mayas siguen bajo el agua y sufriendo estragos del huracán ‘Delta’

En Yucatán, comunidades mayas siguen sufriendo los estragos que dejó el huracán ‘Delta’, en tanto los remanentes de ‘Nobert’, en el Pacífico, se reorganizaron y formaron una depresión tropical.

Te recomendamos: Casas continúan inundadas en Tabasco tras paso del huracán ‘Delta’

Noc Ac, es una de las 8 comisarías mayas de Mérida que quedaron bajo el agua por las fuertes lluvias que ocasionó el huracán ‘Delta’ a su paso por Yucatán.

Han transcurrido 6 días y sus 500 habitantes, en su mayoría, indígenas mayas, viven con el agua en las calles, casas, patios, parques, escuelas e iglesia.

En esta comunidad se instalaron 3 albergues, solo 120 personas acudieron.

La comisaría municipal Gloria Ek, acudió a la casa de Don Aniceto que perdió muebles, tele y animales de traspatio, pero no quiso ser evacuado.

“Hasta ahorita solo eso tengo que ver que no me lo lleven, dice que están robando acá por eso no me puedo mover”, refirió Aniceto Dzulub. habitante de Noc Ac.