comunidades desconocen proyecto del tren maya

El tramo Golfo del Tren Maya, que corre de Escárcega, Campeche, a Cancún, es donde más vía férrea existe ya construida, pero aquí también podría haber complicaciones, sobre todo en las comunidades mayas, que aseguran no conocer ni estar informados sobre el proyecto.

La ruta Golfo del Tren Maya recorrerá 635 kilómetros de vía desde Escárcega, Campeche, pasando por Yucatán y terminando en Cancún, Quintana Roo. Este es el tramo con mayor cantidad de vías de ferrocarril en operación.

Actualmente el tramo ferroviario opera para carga, pero se pretenden cambiar las vías para que el Tren Maya pueda alcanzar velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora y dar servicio de pasajeros.

Edgar Cahuich es miembro del ejido Halachó, en Yucatán, por donde atraviesa el trazo del Tren Maya. Hasta el momento el gobierno federal no les ha dado detalles sobre este proyecto.

En el trazo de Yucatán, el Tren Maya pasará por terrenos de al menos 40 ejidos, la mayoría de ellos integrados por mayas, como en el caso de Halachó. A ninguno de ellos ha llegado información oficial sobre el tren.

Representantes de comunidades indígenas de Yucatán reclaman que el proyecto tenga incluso fecha de inicio sin que las autoridades hayan llevado primero los detalles del proyecto a las comunidades afectadas.

No podemos tomar una buena decisión si no tenemos en primer lugar una buena información, me parece que no deja de ser una imposición, y más si se ha tomado una decisión que se va a hacer en nuestro territorio sin que nos informen, sin que nos pregunten, sin que seamos parte de esto”, señaló Pedro UC, de la Asamblea Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal.