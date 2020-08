Comunidades de Campeche celebran el Día Internacional de los Pueblo Indígenas

Comunidades de Hampolol al sur de Campeche se sienten orgullosos de ser descendientes de la civilización maya, en el marco del Día Internacional de los pueblos indígenas.

Guadalupe Chan May es originario de la comunidad de Hampolol ubicado al sur de Campeche; se siente orgullosa de ser descendiente de la civilización maya.

“Hay gente que le da vergüenza hablar su lengua, hay gente en las comunidades Camino Real, hasta en la misma ciudad de Campeche le da vergüenza les da desprestigian a la lengua maya, no hablan lengua a veces llegamos a Campeche nosotros como maestros y somos de educación indígena y tratamos de hablar lengua maya y hay alguien que nos ignora nada más”, añadió Guadalupe Chan May, indígena maya.

“Me siento muy orgulloso de hablar en lengua maya y estoy en la mejor disposición de ayudarles a ustedes en todas las cuestiones de las escrituras y la lengua maya”, aseguró Guadalupe Chan May, indígena maya.

Para concientizar sobre la importancia de la descendencia de las antiguas civilizaciones, la Organización de las Naciones Unidas cada 9 de agosto conmemora el día internacional de los pueblos indígenas.

Según el Consejo Estatal de Población, en México, hay más de 25 millones de indígenas, pero sólo 7 millones de ellas hablan su lengua nativa, en Campeche, 98 mil 232 personas hablan alguna lengua indígena.

“Pero no, no hay que avergonzarnos, al contrario, somos indígenas somos mayeros Campechanos. / No nos podemos poner tristes al contrario somos orgullosos de ser mayeros”, argumentó Magdalena Caamal, descendiente maya.