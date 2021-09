Comunidad en Jerez, en Zacatecas, luce como pueblo fantasma debido a la violencia

La creciente crisis de inseguridad que se vive en Zacatecas, generada por grupos criminales antagónicos que ha asolado a varias comunidades, hizo que una en Jerez quedara vacía, sus habitantes huyeron de la violencia para ponerse a salvo.

“El sábado en la mañana hubo un enfrentamiento. Había 4 personas desaparecidas en la comunidad. Las tiendas se cerraron, las tiendas ya no abastecen, la gente ya no tuvo como vivir, como sobrevivir. La gente explotó, se unieron y dijeron vámonos”, Antonio Aceves, Presidente Municipal Jerez, Zacatecas.

La comunidad Ermita de los Correa en el municipio de Jerez, Zacatecas, se quedó completamente vacía. Los mil habitantes de este poblado huyeron por la guerra que sostienen el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Ermita de los Correa se encuentra en los límites de los municipios de Jerez y Fresnillo, durante las últimas semanas, la violencia generada por la guerra de cárteles arreció en esta población. Las corridas del transporte público fueron suspendidas, el desabasto de productos y alimentos de primera necesidad se agravó, los centros de salud cerraron, también las escuelas, la iglesia, las tiendas y las tortillerías.

Los embates armados alcanzaron su nivel más alto la semana pasada, sicarios atacaron las fachadas de varias casas y negocios. También privaron de la libertad al menos a 4 personas y amenazaron al pueblo entero. El sábado pasado, los vecinos decidieron escapar.

Este lunes, el Ejército Mexicano instaló un campamento en esta comunidad para recuperar el control por parte de las autoridades. Algunos habitantes aprovecharon la presencia de los soldados para regresar, pero solo a recuperar algunas de sus pertenencias y animales que estaban muriendo de hambre.

“Para que no se quede solo, ¿no le da miedo venir? Como no, allá andan por la sierra. Temor a los delincuentes. Vamos a dejar todo, todo lo que tenemos ahí se va a quedar, mucha impotencia, mucha, mucha”, Habitante de Ermita de los Correa, Jerez, Zacatecas.

“Si nos da miedo pero no tenemos con que comprar nada, no tenemos dinero, no pudimos hacer nada, no pudimos vender vacas, no pudimos nada señor, yo salí con 500 pesos y ahorita debo 10 mil pesos”, Habitante de Ermita de los Correa, Jerez, Zacatecas.

“Lo único que piden es regresar a sus hogares, ahí tienen su patrimonio, ahí tienen sus animales, ahí tienen su siembra. Es una comunidad muy importante que decidió unirse y salir para poder pedir ayuda ya estatal y federal”, Antonio Aceves, Presidente Municipal Jerez, Zacatecas.