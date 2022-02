Compran en panteones restos humanos que exigen maestros a alumnos de medicina y odontología

La venta de restos humanos exhumados ilegalmente de panteones de la Ciudad de México existe porque hay un mercado que los demanda y es algo que ocurre desde hace años. Se trata de estudiantes de medicina y odontología y personas que se dedican a la santería, quienes se han identificado, pero nadie parece nunca preguntarse de dónde vienen esos restos.

Te recomendamos: De la tumba al comercio electrónico: Así es el tráfico de huesos humanos en CDMX

Desde hace años, existe un mercado negro de restos humanos en la Ciudad de México, al que recurren principalmente desde santeros para realizar sus cultos hasta estudiantes de medicina y odontología para efectuar prácticas.

En este mercado se paga desde 200 pesos por un dedo, 500 por un fémur, mil 400 pesos por un cráneo y hasta 35 mil pesos por un esqueleto completo

“Ha existido toda la vida, pero de eso no se puede hablar tan abiertamente, de que se trabaja con huesos humanos claro que sí hasta la fecha; yo sigo trabajando con fotografía”, comentó Rodrigo Medina, brujo del mercado de Sonora.

En Punto contactó a través de redes sociales a decenas de vendedores de huesos humanos que incluso, aseguran, pueden conseguir los restos de cualquier difunto, solo con tener su nombre, fecha de fallecimiento y panteón en el que fue sepultado; esto, sin embargo, tiene un costo adicional y debe pagarse un anticipo.

Además se comprobó que existen códigos de comunicación en los grupos de Facebook para vender o comprar restos humanos; los usuarios nombran “Nfumbes”, que significa espíritus anónimos, a los huesos, o “kiyumba” palabra en lengua africana, al cráneo humano.

“La gente que muchas veces está dentro de la clandestinidad puede utilizar huesos, puede ir a robárselos a un panteón, puede conseguirlos por otras formas”, señaló Lizbeth, una bruja del mercado de Sonora.

Para evitar ser descubiertos por las autoridades, los comerciantes de restos humanos aconsejan a sus clientes moler los huesos después del ritual correspondiente ya que, dicen, la Policía busca huesos y no polvo.

Los huesos molidos, frecuentemente usados en rituales de santería, se cotizan en el mercado ilegal a un alto costo; por ejemplo, un usuario vende 30 gramos de hueso molido en 350 pesos e incluso se ofrece a enseñar al cliente cómo exhumar restos de panteón durante un ritual.

También a través de redes sociales es como estudiantes de medicina y odontología buscan huesos humanos.

Emanuel Benítez, estudiante de la Escuela Superior de Medicina del IPN, dijo:

“Anteriormente se pedía a los estudiantes ir a los panteones; se hablaba con una persona y esta los llevaba a un lugar donde había cuerpos, de personas que no se había reconocido y que nunca se reclamaron”.

En grupos como este de la facultad de medicina de la UNAM, hay estudiantes que recomiendan comprar los huesos directamente con los cuidadores de los panteones y aconsejan acudir a cementerios como el de San Fernando en la alcaldía Cuauhtémoc, con la garantía de que ahí los venden.

“Lo que hacían los maestros era pedirnos conseguir dientes por fuera, hubo ocasiones en que nos dijeron que se podían conseguir en panteones, en una materia que se llama anestesia, nos dijeron que para tener mayor contacto y conocimientos sobre la estructura del hueso podíamos conseguir cráneos”, compartió una estudiante de odontología del IPN.

“Nos pedían que lleváramos un cráneo, para conocer los huesos, la anatomía y hacer algunas prácticas en los dientes naturales, yo fui al panteón de San Lorenzo al panteonero se le pregunta si nos puede vender un cráneo y él todavía pregunta si lo queremos con dientes o sin dientes”, comentó una dentista egresada de la UNAM.

Ante la evidencia de la venta de huesos y cráneos humanos, usuarios de redes sociales dijeron conocer de esta práctica y criticaron que se promueva.

La Fiscalía capitalina considera que es un delito difícil de detectar.

“Los panteones son espacios muy amplios, abiertos y que podríamos decirlo con toda claridad, pues no han sido, en sentido estricto, motivo de una vigilancia mayor, lo que sí le puedo decir es que como tal un mercado negro ubicado en un determinado lugar o zonas, creo que no existe como tal, no hay posibilidades por lo menos hoy de detección e identificación de decir miren, si ustedes van consiguen, creo que eso no va a ocurrir”, comentó Ulises Lara, vocero de la Fiscalía de Justicia de la CDMX.

Pese a que se documentó que decenas de tumbas estaban saqueadas en el panteón de San Lorenzo Tezonco, la alcaldía Iztapalapa respondió a través de una solicitud de información, que no tiene registro de ninguna exhumación clandestina en alguno de los tres panteones civiles a su cargo, ocurridas de enero de 2019 a la fecha, por lo que ni siquiera se considera la exhumación del bebé Tadeo ocurrida, según las autoridades, en el panteón San Nicolás Tolentino en esa alcaldía, entre el 6 y 9 de enero pasados. Los datos de la Fiscalía capitalina contrastan con esta información.

“La Fiscalía en cuanto tuvo noticia inició una carpeta de investigación por esta noticia criminal para poder investigar sobre los hechos, tenemos al menos reconocidas cuatro incidencias reconocidas de esta naturaleza en la alcaldía Miguel Hidalgo en el panteón Dolores y tres en Iztapalapa en el panteón de San Nicolás Tolentino”, dijo Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX

Con información de Víctor Valles-Mata, Arturo Sierra y Dafne Mora.

LLH