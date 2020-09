Compradora de edificio al INDEP denuncia saqueos en el inmueble

Una de las compradoras de bienes del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el INDEP, denunció que le entregaron un edificio completamente saqueado.

El 12 de febrero del 2020, Blanca Nelly Vélez Rodríguez, compró al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el INDEP, un edificio comercial con instalaciones especiales, ubicado en la calle Pino Suárez número 250 sur, zona centro, en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

El edificio, de 596 metros cuadrados de construcción, pertenecía al desaparecido Banco Nacional de Crédito Rural, Banrural, que se encuentra en proceso de liquidación. La apertura de la subasta electrónica inició, el pasado 23 de enero, en 703 mil 237 pesos y 20 días después, fue vendido a Blanca Nelly, en un millón 5 mil pesos.

El 14 de junio, funcionarios del INDEP, del área regional de Monterrey, nuevo león, viajaron a Reynosa para entregar la propiedad. La compradora asegura que ese día no pudieron ingresar al edificio porque no se encontraba el guardia de seguridad de la empresa Seviper.

La empresa tiene desde diciembre de 2019 un contrato de prestación de servicios con el INDEP para resguardar y proporcionar seguridad de todos los bienes a resguardo en la zona noreste del país.

Un día después, el encargado de la empresa fue quien le entregó el inmueble a Blanca Vélez, quien cuenta que encontró el edificio vandalizado: le faltaban puertas, ventanas, barandillas, escaleras metálicas, protecciones, ventiladores, aires acondicionados, lavabos, tinacos, cableado eléctrico, tuberías, muebles de cocina y baños.

Días después, Blanca detectó que el guardia de seguridad de la empresa Seviper, de nombre Simón Navarro, estaba vendiendo en Facebook, todo lo que se robaron de la propiedad que compró al INDEP.

“Había fotos del interior del edificio donde estaban publicando la venta de todo lo que había, una y dos semanas antes, de la entrega de mi recepción de documentos”, señaló Blanca Vélez Rodríguez, denunciante.

El 16 de junio, la mujer denunció ante Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado los daños que registraba el inmueble.

“Yo pedí el apoyo más que nada para la reparación de los daños del edificio”, comentó Blanca Vélez Rodríguez, denunciante.

El 21 de julio, el INDEP respondió en un comunicado que el inmueble de Banrural, que mantuvo bajo resguardo desde el 18 de febrero del 2014, no registraba bienes faltantes y daños como los señala la compradora (insertar documento) y responsabiliza a la empresa de seguridad privada para que pague los daños causados al inmueble.

“Ya ha pasado un mes y medio y no me responden las llamadas, no me responden los correos electrónicos, el INDEP, simplemente no me apoyó para poner algo de presión y las pruebas que tengo, de lo que se llevaron, no fueron suficientes”, señaló Blanca Vélez Rodríguez, denunciante.

Con información de Fátima Monterrosa y Alejandro Huerta.

LLH