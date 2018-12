Comparecen candidatos de AMLO para ocupar vacante en la SCJN

Los tres candidatos que propuso el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador para ocupar la vacante que dejó el ministro José Ramón Cossío en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comparecieron ante la Comisión de Justicia del Senado.

Presentaron una exposición inicial y respondieron a las preguntas de los senadores.

El primero que compareció fue Juan Luis González Alcántara Carrancá, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Dejo claro que el máximo tribunal de nuestro país requiere de una transformación profunda al igual que el resto del Poder Judicial y a él no le importa que el salario que recibirá, en caso de ser nombrado, será menor al que hoy reciben los ministros en funciones.

“Yo creo que la función es tan honrosa que no me preocuparía ganar menos que el Presidente de la Republica. Y en el caso concreto de la Suprema Corte de Justicia en donde se ha visto lacerada su imagen, por la venta de los exámenes para acceder a jueces, en donde el tráfico de influencias para alcanzar posiciones está presente, yo creo que el Poder Judicial tiene que empezar a poner orden en casa. Yo creo que el ministro Pérez Dayán, a quien quiero y tengo una relación de amistad muy larga con él, no lo hizo bien, no lo hizo bien, porque existe disposición expresa de que no se otorgara la suspensión en las acciones de inconstitucionalidad y me extraña, realmente me extraña que viniendo de un ministro de la talla de él”, apuntó Juan Luis González Alcántara Carranca, candidato propuesto para la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por la tarde de este lunes comparecieron las dos candidatas mujeres.

Celia Maya, quien se desempeña actualmente como presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, fue candidata de Morena a la gubernatura de ese estado.

Ante los senadores, declaró que su militancia partidista no es impedimento para ser ministra de la Corte.

“Sí estoy en el partido Morena, incluso he sido candidata, me sumé a un proyecto de cambio. Pero, no hago una militancia, no voy al partido, no acudo a las juntas, no es un impedimento para que llegue. No se me ha tachado que haya partidizado en un solo asunto. El señor López Obrador, el presidente de la República, no me ha llamado para decirme: mira que te puse en la terna, pero me vas a obedecer, porque en ese momento me voy de la terna. No voy a ser la ministra del presidente, eso sí se lo digo con toda honestidad”, indicó Celia Maya, integrante de la terna.

En tercer turno compareció Loretta Ortiz.

Minutos antes de presentarse ante los senadores, anunció en su cuenta de twitter su renuncia como militante en Morena y luego lo confirmó al comparecer.

“En señal de mi compromiso con la alta responsabilidad e investidura que esto significa y en el ánimo de despejar cualquier duda sobre la posibilidad efectiva de mi participación independiente, he presentado el día de hoy mi renuncia formal al Partido Morena. No voy a negar que mi esposo fue secretario de gobierno cuando fue jefe, secretario de gobierno con Andrés, con el presidente de la Republica cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México”, indicó Loretta Ortiz, integrante de la terna para la vacante de la SCJN:

Luego de la comparecencia de los integrantes de la terna, la Comisión de Justicia deberá publica el dictamen de idoneidad de los tres candidatos en la Gaceta del Senado a fin de que puedan ser sometidos a votación del pleno.

Con información de Claudia Flores.

LLH