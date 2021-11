Comparece en el Senado terna para vacante de ministro en la SCJN

La Comisión de Justicia del Senado de la República aprobó, por mayoría, el dictamen en el que declara que cumplen con los requisitos constitucionales y son personas idóneas para el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los tres candidatos propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Bernardo Bátiz, Verónica de Gyves y Loretta Ortiz lograron el visto bueno de los senadores, luego de comparecer para exponer las razones de su idoneidad y responder a todas las preguntas que les fueron formuladas.

Los tres aspirantes hicieron una exposición inicial, con un tiempo máximo de 15 minutos, y luego atendieron a dos rondas de preguntas de senadores de todos los partidos, incluso de quienes no integran la Comisión de Justicia.

Los cuestionaron sobre diversos temas, entre ellos, la consulta popular, la revocación de mandato, los amparos, el catálogo de delitos que ameritaba prisión oficiosa, las violaciones a proceso, la corrupción, el nepotismo y las recientes acciones de inconstitucionalidad presentadas ante la Corte.

Los senadores de oposición les preguntaron sobre su eventual cercanía con el presidente López Obrador, luego de que los 3 aspirantes forman parte del Consejo de la Judicatura Federal a propuesta del Ejecutivo Federal.

Bernardo Batiz, Verónica de Gyves y Loretta Ortiz se comprometieron a actuar con independencia y autonomía, en caso de ser electos para integrar la Corte.

“Actuaré siempre con independencia, con absoluta independencia, como lo he hecho en los cargos y en las funciones que he tenido, sin aceptar consignas y tampoco amenazas, ni advertencia, con libertad, con independencia y en conciencia, esas son mis convicciones… No se puede encontrar a una persona juzgadora o no juzgadora, legisladora o no legisladora, químicamente pura sin contagios ni convicciones, pues todos tenemos una formación filosófica, religiosa, una historia”, aseguró Bernardo Bátiz, propuesto para ministro de la SCJN.

“Cuento con una trayectoria de 26 años como juzgadora me he desempeñado con total independencia, imparcialidad, probidad y autonomía, ese ha sido y será mi compromiso… lo que ha sido una característica en mi actuar, ser una juzgadora libre, independiente y comprometida al servicio de México que seguirá defendiendo la autonomía e independencia del Poder judicial de la Federación”, detalló Verónica de Gyves, propuesta ministra de la SCJN.

“Independientemente de la ideología, de la religión, de las opiniones políticas, y yo agregaría de los sentimientos, fobias, filias, cualquier opinión personal, el juzgador se debe conducir de manera independiente y autónoma… ¿Cómo me he conducido a pesar de mi relación con el presidente? Que no la niego, no la niego, yo no la niego, pero como Consejera de la Judicatura Federal nunca me habló él, nunca nadie me pidió nada”, precisó Loretta Ortiz, propuesta para ministra de la SCJN.

Harán una exposición ante el pleno del Senado

El próximo martes, Bernardo Bátiz, Verónica de Gyves y Loretta Ortiz harán una exposición ante el pleno del Senado, en la que no se permitirán Interrupciones ni preguntas.

Luego serán sometidos a votación del pleno.

Para ser ministro se requiere el voto de dos terceras partes de los senadores presentes en el pleno.

En caso de que ninguno reúna esa mayoría calificada, la terna sería devuelta al presidente a fin de que envíe una nueva propuesta al Senado.

Con información de Claudia Flores

