‘Comparan peras con manzanas’, dice Sheinbaum de informe de Coneval sobre pobreza

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, comentó que no está de acuerdo con las comparaciones del informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); el estudio indicó que 4 millones de mexicano se sumaron a la pobreza a nivel nacional.

“Comparar un año donde no hubo pandemia con un año en donde hicieron la encuesta en uno de los momentos más difíciles de la pandemia, pues obviamente que no, no puede ser comparable, están comparando peras con manzanas en cierta manera, de un año base, frente a un año pues de una crisis económica vivida producto de la pandemia”, aludió la jefa de Gobierno de la CDMX.