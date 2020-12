¿Cómo se lleva a cabo el ensayo experimental de la vacuna ADN5COV en México?

El pasado 13 de Noviembre, Lulio Valenzuela llegó al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Zubirán, en la Ciudad de México, para participar en el ensayo experimental de la vacuna ADN5COV de CanSino Biologics..

Como al resto de los interesados, los rechazaron porque aún no estaba lista la logística para la aplicación de la vacuna.

El 23 de Noviembre comenzó a circular la convocatoria, Lulio se inscribió y este viernes 11 de Diciembre fue citado para vacunarse.

Ingresó solo, por la puerta 2, 10 minutos antes de las 4 de tarde.

“Nervioso de venir a este ensayo? No, no, fíjese que no, ya estoy decidido”, dijo Lulio Valenzuela, participante de ensayo de vacuna contra COVID.