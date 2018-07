¿Cómo opera el fideicomiso de Morena para damnificados?

El Instituto Nacional Electoral (INE) aseguró en su expediente que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) cometió irregularidades no solo al constituir el fideicomiso para damnificados del sismo del 19 de septiembre, con gente ligada al partido e ingresar al menos 44 millones y medio de pesos de forma irregular.

Morena sostuvo que para la creación del fideicomiso nunca usó dinero público.

En septiembre de 2017, Andrés Manuel López Obrador, entonces dirigente nacional de Morena, anunció la creación del fideicomiso llamado “Por los Demás” para recabar recursos y apoyar a los damnificados de los sismos en Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos y la Ciudad de México.

A través de las redes sociales dio a conocer el número de cuenta en el banco Afirme, para este fin.

El Comité Técnico del fideicomiso se integró por quienes, en ese entonces, eran legisladores e integrantes del Consejo Político de Morena, como Austreberta Maldonado, Laura Esquivel, Julio Scherer Ibarra, Pedro Miguel Arce, Jesusa Rodríguez y Bernardo Bátiz; cada uno hizo una aportación inicial de cinco mil pesos.

Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE, dijo que su partido “no es la institución que formó ese fideicomiso. Es un fideicomiso privado. Evidentemente hay muchas personalidades, están en el Comité… pero no es un fideicomiso de Morena. Por eso cuando nos preguntan qué tenemos que ver con el fideicomiso, pues nada, porque no es un fideicomiso que este dentro de las finanzas del partido”.

El INE consideró que Morena “omitió reportar las operaciones del fideicomiso que fue creado, promovido y administrado por personas con estrecha relación con el partido político”.

Según el dictamen de la Unidad Técnica de Fiscalización, entre el 26 de septiembre de 2017 y el 31 de mayo de 2018, ingresaron a este fideicomiso 78 millones 818 mil 566 pesos, provenientes de militantes y simpatizantes de Morena. De los cuales, 44 millones fueron en efectivo.

De acuerdo con la normatividad electoral y por restricción expresa de una de las cláusulas del contrato del fideicomiso, que indica que solo pueden aceptarse recursos mediante instrumentos bancarios como cheques de caja y transferencias electrónicas o SPEI, el INE consideró que estos recursos debieron rechazarse y nunca debieron ingresar en dicho instrumento.

Ciro Murayama, consejero electoral del INE, informó que acudieron “a los videos de las cajas bancarias donde se aprecia a un pequeño grupo de personas que se forman una y otra vez ingresando dinero en efectivo al fideicomiso. Fue una acción concatenada, orquestada, coordinada. Lo que esta autoridad no puede conocer es quien está detrás de esa suma de 44 millones de pesos en efectivo que recibió el fideicomiso. Damos vista a la Fepade para que investigue”

El representante de Morena ante el INE explicó que si hubieran “transferido dinero público, de las finanzas del partido, entonces hubiéramos tenido la obligación de informarlo al INE. No se informó así, porque era un dinero que no tiene que ver con Morena, en sentido estricto”.

El INE denunció que del fideicomiso se retiraron 64 millones 481 millones de pesos, en 169 cheques de caja, que fueron entregados a militantes, representantes y directivos de Morena y que posteriormente, los cheques se cambiaron en efectivo y que no fue posible acreditar su destino final.

Ciro Murayama indicó que se trata de “toda una trama de financiamiento paralela… fraude a la ley y el fraude siempre implica dolo… Al 31 de mayo de 2018, habían salido 64 millones y medio, a través de cheques de caja, que al ser cambiado en efectivo impidieron seguir el rastro del dinero. Aquí nos enfrentamos a algo similar a aquel caso Pemexgate”.

El dictamen de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE acreditó la “relación indisoluble” entre Morena y el fideicomiso, pero no pudo acreditar que Morena hubiera transferido “un solo peso” de sus prerrogativas.

Horacio Duarte aseguró que ni un peso del fideicomiso se destinó para financiar campañas electorales, “tan es así, que no se atrevieron porque no era cierto, ponerlo en el dictamen. Me parece que esto está muy claro. El dinero de los damnificados fue a parar a los damnificados y el tema de las campañas pues está corriendo la fiscalización por otra vía… Nos sentimos limpios, tranquilos, porque sabemos que no violamos la ley”.

