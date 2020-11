¿Cómo ocurrieron las agresiones a balazos durante la protesta feminista e Cancún?

Varios testigos narraron a En Punto lo que ocurrió la noche del lunes frente al Palacio Municipal de Benito Juárez, en Cancún, durante la protesta por el feminicidio de la joven Alexis, ocurrido el domingo.

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, informó esta noche que separó del cargo a su secretario de Seguridad, Alberto Capella, luego de que anoche, policías del Mando Único estatal dispersaron a balazos la manifestación.

Cecilia Solís, reportera de News Today Quintana Roo, seguía transmitiendo en vivo la noche del lunes, cuando una bala ya le había atravesado el pie.

Cecilia continuó grabando hasta que un policía intentó detenerla. Ahí se dio cuenta que estaba herida.

“Siento un fuerte golpe en la pierna como si me hubieran pegado. Después de haber sido jalonada y zarandeada por uno de los elementos que me quería detener. Finalmente logro que me suelte, prácticamente me le hinco porque tenía mucho miedo”, explicó Cecilia.