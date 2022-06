¿Cómo lucen las unidades de transporte en la CDMX tras bloqueo?

Durante el bloqueo de este jueves de integrantes de la Fuerza Amplia de Transportistas en 16 puntos estratégicos de la Ciudad de México, se escucharon las posiciones de los involucrados: la de los choferes, que exigen un aumento en la tarifa vigente desde hace cinco años, la del Gobierno, que sostiene que no han cumplido con los requerimientos para mejorar la calidad en el servicio y la de los usuarios, los principales afectados. Este viernes, un recorrido por algunas rutas de concesionarios encontró lo siguiente.

N+ te recomienda: Así se vivió el caos por el bloqueo de los transportistas en la CDMX

Aunque muchas de las unidades de choferes que se manifestaron ayer en la Ciudad de México lucen limpias, por dentro tienen asientos desgastados, pintura maltratada y cristales estrellados.

“Tal vez no al 100% pero no están en condiciones tan deplorables como mucha gente dice”, reiteró Porfirio Gámez, conductor de la ruta 43.

“Qué los chóferes sean más educados, más tranquilos. Los de los morados es una porquería mire tres meses y me dieron con un diablo y no te dan el asiento y el chofer no, no hacen absolutamente nada”, agregó Felícita Camacho, usuaria del transporte.

“Realmente den atención digna, con seguridad, luego van con las novias, tomando, van fumando, con el volumen a todo, van echando carreras”, señaló Sergio Salas, usuario del transporte.