¿Cómo funcionará el sistema de multas en CDMX para automóviles con placas foráneas?

A partir de enero, las personas que viven en la Ciudad de México y que adquieran un automóvil nuevo tendrán la obligación de tramitar las placas en la capital del país o podrían recibir multas de entre 521 y 911 pesos.

El Congreso capitalino aprobó el proyecto de Código Fiscal para el próximo año, en donde se reforma el artículo 160 para obligar a las personas físicas y morales, dueños de vehículos automotores, a expedir sus placas de circulación en la capital y no en otras entidades.

En los módulos de la Secretaría de Movilidad explican a los automovilistas la nueva determinación.

“Es un módulo de Semovi. Todos los autos nuevos que compre usted en una concesionaria en la Ciudad de México van a tener que tener placas de la Ciudad de México. Solamente autos nuevos. Las leyes no pueden aplicarse de manera retroactiva. Va a Polanco y todas las naves de más de 2 millones de pesos tienen placas de Morelos, para no pagar tenencia. Todos los nuevos que se compren acá tienen que sacar en la misma concesionaria, van a tener el sistema para entregarles las placas”, dijo un empleado de SEMOVI.

La medida es para evitar de una manera más eficaz los esquemas de evasión fiscal en relación al impuesto sobre tenencia o uso de vehículos.

En los corralones de la policía se puede observar un elevado número de vehículos con placas de otros estados.

Actualmente, cuando un automovilista con placas de otras entidades del país, comete una infracción, los policías de tránsito les retiran una placa, su licencia de conducir o tarjetas de circulación.

Y deben pagar todas sus multas y acudir al Módulo de Entrega de Garantías para que se las regresen.

“Me di una vuelta prohibida que estaba muy mal señalizada. Te detiene y te retiene la licencia, es un poco engorroso, porque no sabes las infracciones que tienes hasta que lo checas en el sistema ¿Tus placas de dónde son? Del Estado ¿Cuántas infracciones te dijeron que tenías? Tres, más ésta, que fue de la vuelta. Lo intenté pagar en línea y no salía la opción. No está tan padre, como somos del Estado, prácticamente trabajamos más en la ciudad”, dijo Rocío, conductora con placas de Edomex.

“A recoger mi licencia por una multa que tuve aquí en el Centro Histórico. Es pérdida de tiempo para venir ahorita hasta acá, tuve que dejar mi trabajo, perdí dinero y pagar una multa de 2 mil y cacho. Le dije si me das la multa. Yo ya la pago, me dice no, es que me tiene que dejar o placa, tarjeta de circulación o tu licencia”, concluyó Gustavo Fermoso, conductor con placas del Estado de México.