¿Cómo fue el tercer debate presidencial?, el análisis en Despierta

Roy Campos, director de Consulta Mitofsky; el periodista René Delgado y Alexandra Zapata, directora de educación del IMCO, analizaron este miércoles en Despierta el tercer debate presidencial.

Para Roy Campos, López Obrador ganó el tercer debate porque los demás tenían que hacer el resto y no lo hicieron. “Ganó porque él fue a defender algo y no lo tocaron”, dijo.

Según René Delgado, la expectativa que había generado el tercer debate a raíz del “último agarrón” entre José Antonio Meade y Ricardo Anaya, quedó a deber.

Consideró que López Obrador tenía que administrar la posición que traía y los otros dos tenían que “echarlo todo” y no ocurrió. Enfatizó que en este debate no hubo ganadores y más bien hubo perdedores, -Meade y Anaya-, porque era la última aduana que tenían para tratar de recolocarse.

Para Alexandra Zapata el tercer debate no cambió nada. Había una expectativa de que Meade y Anaya pudieran conectar de manera emocional y no lo hicieron. Añadió que no vio a un López Obrador que le echara ganas pues fue a “nadar de muertito”.

Roy Campos destacó que Anaya intentó lograr esa emoción con la audiencia, pero el formato de entrevista colectiva no se lo permitió, pues no se les dejó debatir y esto no benefició al panista.

Según René Delgado “no apareció la mosquita muerta, no apareció el vulgar ladrón”, es decir, la gente esperaba que tras esos calificativos, los candidatos encararan al adversario.

Agregó que Anaya y Meade tenían que pegarse para consolidarse en el segundo lugar, al mismo tiempo de no dejar escapar a la presa mayor, que era López Obrador, pero no conectaron.

Alexandra Zapata subrayó que Anaya trató de dar golpes con argumentos técnicos y es ahí donde pierde audiencia. Añadió que en este último debate la gente quería ver a un candidato que les generara un discurso de inspiración y que los motivara a votar por él.

Especificó que cuando hablamos de México y de temas como pobreza, salud, educación, desarrollo económico, se esperaba que alguien reconociera que México no le ha hecho justicia a los mexicanos y eso no estuvo en el tercer debate.

Ante la pregunta de si cambia el segundo lugar tras el tercer debate, Roy Campos consideró que no pasó nada. Para René Delgado “los números no se mueven”.

Para Alexandra Zapata, el día de la elección la capacidad de movilización puede pintar un panorama distinto, pero en preferencia electoral el panorama es muy claro. Dijo que Meade tenía el reto más grande y remontar el segundo lugar. Añadió que el candidato ha crecido, pero no logró quitarse de encima el pasado y el partido.

El director de Consulta Mitofsky señaló que vio a Meade dominador, racional y sin errores, pero sin conexión. “Era como si llevara mucha ventaja y vengo a no arriesgar”, dijo Campos.

René Delgado se refirió a Meade y puntualizó que parecía un hombre tranquilo, como si estuviera por arriba del primer lugar, “cosa que no existe”.

Sobre López Obrador, Delgado dijo que el tabasqueño sabe de su propia ventaja y trataba de evitar engancharse, cosa que por poco logra Anaya, pero que fue frenado por el formato del debate. Añadió que en cierta medida a López Obrador “lo salvó la campana”, pues se estaba descarrilando y lo frenaron.

Roy Campos criticó a López Obrador por no salirse del discurso de la corrupción, que es el tema que conecta porque todo mundo lo entiende.

Alexandra Zapata destacó que se vio una serie de propuestas que deja claro que “prometer no empobrece” y López Obrador actuó como si el primero de diciembre le fueran a entregar “el botín de todos los recursos de la corrupción y con eso va a empezar a repartir”.

Sobre Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, Campos dijo que tuvo su peor debate y que su mejor momento fue cuando les dijo a los otros “terna maldita”.

Para Zapata lo único que funcionó en el discurso del candidato independiente fue subirse al discurso de la corrupción y pintar a sus contrincantes como “todos son iguales”.

Ante la pregunta de si “ya se coció el arroz”, Campos dijo que no; Delgado manifestó que tendría que pasar algo extraordinario, pero no se puede dar “por cocinado el arroz”. Zapata dijo que la decisión final la toman los ciudadanos en las urnas.

Ante la cercanía del Mundial de Futbol, Roy Campos consideró que ya bajó el nivel de las campañas electorales y Delgado recurrió al meme que dice “las elecciones son un distractivo del Mundial”.

Con información de Despierta con Loret

AAE