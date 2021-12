¿Cómo evitar incendios causados por series navideñas?, aquí las recomendaciones

En esta época, tener cuidado con los adornos navideños y series de luces que se coloca en los domicilios, es de gran cuidado, si no son las adecuadas, o de calidad, pueden provocar un accidente.

En esta época navideña, un pino natural puede ser consumido por el fuego en pocos minutos por una falla eléctrica de una serie navideña.

La familia de Hortensia Sámano se dedica desde hace tres generaciones a vender adornos y series para esta temporada. Asegura que los productos mexicanos son menos riesgosos que otros, como los importados de China.

“Esta es una serie china, no se las recomiendo, porque puede llegar a incendiar los hogares, esta es una serie totalmente mexicana, esta, cuando la ponen en los árboles, aunque les caiga agua, o la dejen afuera en la calle, no le pasa nada. Es mejor comprar lo hecho en México, lo extranjero no, porque viene muy dañado, la vendo, porque la gente la pide”, afirmó Hortensia Sámano Pérez, gerente de Adornos México.