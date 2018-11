Modifican en Comisiones del Senado reforma para que Taibo II dirija FCE

La Comisión para la Igualdad de Género del Senado aprobó una reforma a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales que permitirá a Paco Ignacio Taibo II desempeñarse como director del Fondo de Cultura Económica (FCE), no obstante, su nacionalidad española.

Los senadores modificaron 27 artículos de ese ordenamiento para eliminar la discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

La reforma fue aprobada con 5 votos de Morena y 3 en contra de PAN y PRI, quienes criticaron que se trate de una modificación legal con destinatario particular.

Le contestó la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher, senadora de Morena.

Pensar que una nacionalidad atenta contra la calidad del trabajo de una persona sin duda es discriminatoria, me preocupa que pudiéramos incurrir en un lenguaje xenofóbico aquí que me parece que la xenofobia no entra, y sobre todo discriminar, discriminar de lo cual hemos sido víctimas nosotras, no lo podríamos estar aplicando para cualquier persona” aseguró Martha Lucía Micher, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado.