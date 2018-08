México, un país con gran número de comisiones en el Congreso

Un informe de Integralia Consultores señala que, pese a que fueron presentadas miles de iniciativas en el Senado y la Cámara de diputados, sólo se aprobó el 5 y el 13 por ciento, respectivamente.

Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, explicó este jueves en ‘Estrictamente Personal’ con Raymundo Riva Palacio, que entre 1988 y 1991 se presentaron 315 iniciativas de ley y en la Legislatura que termina esta semana se presentaron 6 mil 186, es decir, se han multiplicado por veinte.

Señaló que cuando se presentan tantas iniciativas hay de dos: o los diputados mexicanos son cada vez más creativos, listos y talentosos, y tienen muchas ideas que brindar a sus electores, o bien, las iniciativas son una suerte de “show mediático” para subirte a la tribuna, te tomen la foto y aparezcas en los noticiarios.

Los congresos son cajas de resonancia política y está bien que lo sean. Las imágenes que tenemos en los medios (…) son los legisladores, la llamada burbuja, los coordinadores en el pleno, aplaudiendo, festejando, negociando. Eso es lo que sabemos del Congreso”, dijo Ugalde.

Pero añadió que “debajo de la mesa” hay un sistema de comisiones que es realmente el trabajo técnico donde “se procesan las salchichas”, los productos que luego se votan en el pleno.

Explicó que este trabajo técnico luego se sustenta con el trabajo político del pleno, pero el problema es que si no se tiene el trabajo técnico de las comisiones luego en el pleno es “puro rollo, puro cascarón vacío”.

Agregó que paga más estar en la tribuna que el trabajo técnico, porque las iniciativas que se desahogan son pocas.

Luis Carlos Ugalde agregó que México tiene una de las mayores burocracias en comisiones. Explicó que, por ejemplo, en el tema de derechos humanos existen 14 comisiones en la Cámara de Diputados.

Sentenció que incluso se llega a la cursilería, pues hay una comisión especial de temas sobre la mexicanidad, hay una comisión para reflexionar sobre el significado del bicentenario y hay una para reflexionar sobre la Constitución mexicana.

Se crean comisiones para que todo mundo tenga un cargo nobiliario y es parte del problema”, dijo el director general de Integralia Consultores.

Explicó que el modelo de gobernabilidad antes de 1997, cuando el PRI era hegemónico, era un modelo de sumisión, pero después de ese año se pasó a un sistema plural en donde nadie tiene mayoría y entonces una de las formas de crear gobernabilidad en el Congreso y una relación de control político fue “dándoles dinero, fue dándoles privilegios, prerrogativas, comisiones, dinero para gestoría social, los moches. Este sistema clientelar, semicorrupto, de exceso de prerrogativas, es parte de este arreglo y esto ha generado una suerte de anestesia y de control político del Congreso”, acotó.

Luis Carlos Ugalde agregó que ahora vamos a entrar a otra fase en donde otra vez un partido tiene una hegemonía y que seguramente el modelo de gobernabilidad va a cambiar.

A su parecer, Morena tendrá ahora la facultad de recortar comisiones y gastos porque ese mecanismo de gobernabilidad ya no va a ser necesario, pero no sabemos si vamos a volver al pasado, “tipo PRI”, o vamos a generar otro modelo diferente.

Pronosticó que sí va a haber un cambio pues simplemente ayer Morena anunció que su bancada tiene 247 legisladores y en los próximos días podrá tener cuatro más, lo que lo constituirá como una mayoría absoluta.

Agregó que si a estos legisladores se les suman los que quedaron en el PES, en el PT, el Verde y algunos más, pueden llegar al “número mágico” 334, que son los necesarios para la mayoría calificada.

Ugalde advirtió que detrás de Morena hay muchas caras nuevas de personajes que fueron sacados, en ocasiones, de “debajo de las piedras”.

Explicó que hay muchas personas en Morena que no tienen idea, que nunca han estado ahí, no tienen experiencia y no hicieron campaña.

Sobre el tema del equilibrio en el poder, Ugalde dijo que cuando no hay contrapeso una de las partes abusa. Advirtió que ese fenómeno de adoración y de sentimiento “cuasi religioso” a un líder político se puede traducir en una cuestión de decirle sí a todo.

Ugalde agregó que ese riesgo al primero que puede afectar es a Andrés Manuel López Obrador porque lo puede llevar a la equivocación y generar abuso de poder.

La visión de López Obrador, políticamente hablando, es la de que él tiene la razón porque representa al pueblo, y esta visión populista de que él representa la verdad lo puede llevar a equivocarse mucho”.

Subrayó que el único contrapeso que queda disponible es el de la minoría del 33%, que significa que si el PAN o el PRI se dan cuenta de que “acaban de aprobar una tontería” puedan interponer una acción de inconstitucionalidad, pero requieren el 33% y bajo las condiciones actuales lograrlo puede ser difícil.

Manifestó que siete de cada diez mexicanos están emocionados y, en referencia a los legisladores de Morena, dijo que tienen el “aura histórica” de que es el momento para transformar al país y en esa tónica pueden hacer muchas cosas para bien o para mal.

Con información de Estrictamente Personal

AAE