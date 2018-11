Comisionado del INAI cayó del quinto piso; no murió por infarto

El comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Carlos Bonnin, murió tras caer de un quinto piso, no de un infarto, como se informó inicialmente, reportó Francisco Javier Acuña, comisionado presidente.

En conferencia de prensa, Acuña informó que la procuraduría capitalina abrió una carpeta de investigación por lesiones culposas por caída, “lo que elimina cualquier otro tipo de delito”; el INAI entregó toda la información que se le requirió, incluyendo el material de las cámaras de videovigilancia del Instituto.

El presidente del INAI abundó que Carlos Bonnin murió en el quirófano tras sufrir un accidente y caer del quinto piso del edificio, donde se encuentra el área para fumar.

Detalló que el comisionado Bonnin Erales llegaba antes que todos los trabajadores al Instituto, por lo que en ese momento no supieron exactamente lo que había ocurrido, además, “para nosotros, en ese instante, nuestra prioridad fue estar hablando de nuestro compañero y de su familia no teníamos certeza ni precisión de lo que había sucedido dado que los comisionados no habíamos llegado a las instalaciones del INAI”.

El lunes 26 de noviembre, en un comunicado, el INAI informó que Carlos Bonnin Erales sufrió un ataque al corazón mientras se encontraba en el Instituto, pero Francisco Javier Acuña reconoció que no tenían certeza de lo ocurrido.

Luego de analizar las cámaras de seguridad del inmueble, señaló Acuña, Carlos Bonnin llegó al edificio del INAI poco después de las 8:30 horas y subió directamente al área de fumadores, ahí realizó una llamada telefónica y repentinamente, a las 8:38 horas “brinca” unos arbustos.

Comisionados y personal del INAI lamentamos profundamente el deceso del Comisionado de este Instituto Carlos Bonnin Erales, compañero y amigo entrañable quien esta mañana falleció a causa de un infarto cardiaco. Nuestros pensamientos y solidaridad acompañan a sus seres queridos. pic.twitter.com/MdzkVvRD50 — INAI (@INAImexico) November 26, 2018

De acuerdo con los datos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, al momento de los hechos no había ninguna persona en el lugar.

Poco después fue trasladado al Hospital Ángeles, donde los médicos determinaron que la muerte fue por un infarto al miocardio.

En abril de este año, Carlos Bonnin fue nombrado comisionado del órgano nacional de transparencia a pesar de ser rechazado por el PAN y el PRD que lo identificaban como un funcionario cercado al PRI.

