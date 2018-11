Comisionado del INAI se arrojó de quinto piso, determina PGJCDMX

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) informó que se determinó que no existió un factor externo que provocara la caída del comisionado Carlos Bonnin del quinto piso del edificio del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), lo que provocó su muerte.

Mecánica de los hechos de acuerdo con las pesquisas practicadas por la Coordinación de Servicios Periciales. (@PGJDF_CDMX)

En conferencia de prensa, el subprocurador Guillermo Terán Pulido detalló que lo anterior se determinó con base en las diligencias realizadas por Servicios Periciales sobre este caso y derivado de ello se determinó el no ejercicio de la acción penal.

Mecánica de los hechos de acuerdo con las pesquisas practicadas por la Coordinación de Servicios Periciales. (@PGJDF_CDMX)

A su vez, Victor Eduardo Garduño, encargado de la Subdirección de Criminalística, indicó que los videos de las cámaras de seguridad al interior del Instituto revelaron que luego de subir al quinto piso del inmueble, el comisionado recibió una llamada tras la cual él mismo se arrojó.

Mecánica de los hechos de acuerdo con las pesquisas practicadas por la Coordinación de Servicios Periciales. (@PGJDF_CDMX)

La noticia de la muerte Carlos Bonnin llamó la atención de la población porque el 27 de noviembre de 2018 se aclaró que el comisionado INAI había muerto tras caer de un quinto piso y no de un infarto como lo informó inicialmente, Francisco Javier Acuña, comisionado presidente.

Mecánica de los hechos de acuerdo con las pesquisas practicadas por la Coordinación de Servicios Periciales. (@PGJDF_CDMX)

En conferencia de prensa, ese día Acuña informó que la Procuraduría capitalina había abierto una carpeta de investigación por lesiones culposas por caída, “lo que elimina cualquier otro tipo de delito”; el INAI entregó toda la información que se le requirió, incluyendo el material de las cámaras de videovigilancia del Instituto.

Mecánica de los hechos de acuerdo con las pesquisas practicadas por la Coordinación de Servicios Periciales. (@PGJDF_CDMX)

El presidente del INAI abundó que Carlos Bonnin murió en el quirófano tras sufrir un accidente y caer del quinto piso del edificio, donde se encuentra el área para fumar.

Mecánica de los hechos de acuerdo con las pesquisas practicadas por la Coordinación de Servicios Periciales. (@PGJDF_CDMX)

Detalló que el comisionado Bonnin Erales llegaba antes que todos los trabajadores al Instituto, por lo que en ese momento no supieron exactamente lo que había ocurrido, además, “para nosotros, en ese instante, nuestra prioridad fue estar hablando de nuestro compañero y de su familia no teníamos certeza ni precisión de lo que había sucedido dado que los comisionados no habíamos llegado a las instalaciones del INAI”.

Luego de analizar las cámaras de seguridad del inmueble, señaló Acuña, Carlos Bonnin llegó al edificio del INAI poco después de las 8:30 horas y subió directamente al área de fumadores, ahí realizó una llamada telefónica y repentinamente, a las 8:38 horas “brinca” unos arbustos.

De acuerdo con los datos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, al momento de los hechos no había ninguna persona en el lugar.

Poco después fue trasladado al Hospital Ángeles, donde los médicos determinaron que la muerte fue por un infarto al miocardio.

Con información de Notimex.

RAMG