Comisión de Presupuesto avala recortes al INE para el 2022

Con el voto en contra de la oposición del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, la mayoría de Morena, así como los partidos Verde y del Trabajo, en la Comisión de Presupuesto, aprobaron el Decreto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022, que asciende a 7 billones 88 mil 250 millones de pesos.

Te recomendamos: Morena, PT, PVEM y Nueva Alianza refrendan coalición para elecciones 2022

Presupuesto que contempla reducciones por 8 mil 38 millones de pesos, de los cuales 4 mil 913 millones de pesos corresponden a recortes al INE, 3 mil millones al Poder Judicial y 125 millones al presupuesto de la Cámara de Diputados.

Recursos que fueron reasignados a programas como Sembrando Vida, 457 millones de pesos más; Personas con Discapacidad 2 mil millones de pesos extraordinarios; Jóvenes Construyendo el Futuro, 500 millones de pesos de más; y mil 580 millones de pesos extras en Salud para el Programa de Vacunación.

La oposición se pronunció en contra del Presupuesto de Egresos.

“Este aumento está considerando solamente en la coyuntura del momento la posibilidad de invertir en más vacunas, pero no en el abastecimiento del cuadro básico de medicinas, pero no en el equipamiento de hospitales, pero no en la posibilidad de acompañar el servicio de salud como derecho humano universal”, señaló el priísta José Francisco Yunes.

“Me parece aberrante y me parece verdaderamente peligroso recortar prácticamente 5 mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral, que tal parece que es una venganza política de los resultados de la pasada comparecencia”, compartió Héctor Saúl Téllez del PAN