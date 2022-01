Comisión Permanente realizará sesiones semipresenciales por aumento de casos covid

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión abrevió la sesión de este viernes, 7 de enero de 2022, por el alto número de contagios de covid-19 entre personal de la Cámara de la Diputados y anunció que las siguientes sesiones serán semipresenciales.

“Por acuerdo de los grupos parlamentarios no habrá presentación de proposiciones con puntos de acuerdo. Es un acuerdo al que acaban de llegar los diversos grupos parlamentarios. Si me permiten, voy a levantar la sesión y voy a citar para la próxima que tendrá lugar el miércoles 12 de enero de este año, de 2022, a las 11 horas, en la modalidad semipresencial. Se levanta la sesión”, indicó Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado.

Al término de la sesión, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Elías Lixa, explicó que los coordinadores parlamentarios acordaron que existirán tres tipos de sesiones: la presencial, semipresencial que requiere que la mitad del quórum esté vía remota, y la sesión a distancia que se utilizará en casos excepcionales.

“Teniendo eso como primer acuerdo, construimos la posibilidad de que hoy se iniciará con una ronda de iniciativas, cosa que sucedió, y una ronda de puntos de acuerdo. Sin embargo, por la concentración de gente, los reportes positivos que se han tenido incluso el día de hoy, decidimos que los puntos de acuerdo se tratarán el miércoles, iniciando con una ronda de agenda política, es decir el miércoles va a haber discusión, va a ser una sesión intensa, pero ya con las nuevas reglas que nos permiten no tener tanta concentración de gente en la Cámara”, señaló Elías Lixa, diputado del PAN.

“Yo creo que lo que continué, tanto de la Permanente, como si esto se mantiene, ya en el periodo ordinario, se debe privilegiar todo lo que sea a distancia para no arriesgar a nadie y además para atender, no solamente lo que la ciencia médica dice, si no la lógica y el sentido común, que es mantener la distancia y no tener concentraciones”, destacó el diputado Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI.