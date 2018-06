Comisión Permanente pide informes por investigación a Anaya

A petición del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría General de la República (PGR) que entregue un informe sobre el estado de la investigación contra el empresario Manuel Barreiro Castañeda y el candidato Ricardo Anaya Cortés, además de que le pedirán que acelere las investigaciones.

Aquí no hay más que la desesperación […] ayer fue la última oportunidad del candidato del PRI para poder siquiera simular que está en segundo lugar […] ¿Hay alguien que dude que la PGR no está con ánimos de tener incidencia electoral?”, dijo Héctor Larios, senador por el Partido Acción Nacional (PAN).

En respuesta, Diva Gastélum, senadora por el PRI, señaló que “el tema no es de ayer, ni el desespero, ni lo que presentó el senador Cordero, no, no es de ayer, esto tiene mucho tiempo, tiene cuatro meses y no se ha podido solventar el tema […] le recuerdo al Frente que el único indiciado se llama señor Anaya, Ricardo Anaya, no hay otro”.

La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aseguró que la Procuraduría General de la República está siendo utilizada.

Tiene que ver con una desesperada, con un desesperado esfuerzo, utilizando todo lo que tienen a su alcance como gobierno para tratar de que su candidato suba al segundo lugar, o hay manera […] lo más penoso de todo es que el encargado de la PGR se haya convertido en un testaferro”, acusó la senadora Angélica de la Peña.

Previo a la aprobación, el coordinador del PAN en el Senado, Fernando Herrera, anunció que el panista y presidente de ese órgano legislativo, Ernesto Cordero, será expulsado del partido.

Él se expulsó solo, habrá que darle formalidad después.

–¿Cuándo sería eso..?

–Terminando la campaña será un buen tiempo para, inmediatamente, cumplir con la formalidad, porque de hecho él ya no está en el Partido Acción Nacional, no nos representa, no llegó a la presidencia del Senado por el PAN, no llegó a la presidencia de la Permanente por el PAN; nosotros no lo propusimos el PRI lo mandó en sus listas y les está pagando el favor, la factura, así es él”, apuntó Herrera.

La PGR tiene diez días para presentar el informe a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

(Con información de Jessica Murillo)

