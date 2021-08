Comisión Permanente aprueba nuevo periodo extraordinario para discutir Revocación de Mandato

El jueves 19 de agosto de 2021 habrá una nueva sesión del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para discutir y, en su caso, aprobar la realización de un periodo extraordinario.

Así lo avalaron en comisiones, los legisladores con el voto a favor de Morena y sus aliados.

El bloque opositor PRI-PAN- PRD y MC se manifestó en contra, por considerarlo innecesario y por estar en desacuerdo con el dictamen de la Ley de Revocación de Mandato, que se sometería a votación en caso de que el periodo extraordinario sea aprobado.

“El quererla vender como que es una ratificación de mandato, una continuación de mandato, la verdad es que la herramienta está plenamente definida en la Constitución. La revocación de mandato es, según la Constitución, la conclusión anticipada del cargo, en este caso, de presidente de la República por pérdida de confianza y así tiene que ser llevada a la ley secundaria. Eso es lo que hoy nos lleva a diferir entre la convocatoria o no a este periodo extraordinario, ¿por qué?, porque es evidente que no existe una legislación secundaria que tenga un consenso. Morena, el grupo mayoritario, ha insistido en querer cambiar el sentido de la revocación de mandato y ponerla como si fuera una pregunta a los ciudadanos de si quieren que continúe o no el presidente en turno”, señaló Damián Zepeda, denador del PAN: