Comisión para la Reconstrucción de la CDMX entrega viviendas a damnificados del sismo de 2017

Este sábado la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México entregó edificios totalmente reconstruidos que fueron dañados en el sismo de 2017.

Entregaron a los vecinos dos edificios en la calle Hacienda la Escalera, en Coapa, al sur de la Ciudad, y un edificio más en la calle Ozuluama en la colonia Condesa.

Los vecinos están agradecidos por haber recuperado sus hogares después de cinco años de espera.

Patricia Ungsen, vecina beneficiada por la reconstrucción, relató: “Estaba a punto de salir a la calle, empecé a sentir el temblor y dije: ‘es otro temblor más’ y no pensé que fuera tan grave, a pesar de que estaba toda talqueada porque se derrumbaron las paredes, porque mi puerta no se podía abrir, no había manera de salir, fue terrible. La primera noche dormi en la calle, muchos meses no sabíamos que iba a pasar, recibimos mucho apoyo de parte de gente que ni conocíamos”.