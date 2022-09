Comisión halla probables violaciones a derechos humanos en Campo Militar número 1

La Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, presentó los resultados de las inspecciones que se realizaron los días 20, 21 y 22 de septiembre de este año 2022, en el Campo Militar número 1.

Participaron 61 personas, familiares de las víctimas y algunos sobrevivientes de actos de tortura y desaparición forzada, quienes por primera vez en más de 50 años entraron o regresaron al campo militar para identificar los espacios en los que presuntamente se cometieron violaciones graves a los derechos humanos.

Félix Santana Ángeles, comisionado de la Comisión de la Verdad , informó: “Se pudieron identificar indicios de probables sitios donde se habrían cometido violaciones graves a derechos humanos al interior del campo militar. Entre las décadas de los sesentas y ochentas fueron identificados sitios probables y se pudieron documentar algunos indicios de nuevos sitios, esto no significa que haya un elemento concluyente que ahí, en esos sitios, se cometieron las violaciones graves, se identificaron sitios de interés y se tendrá que ratificar, la investigación continúa a partir de estos indicios encontrados”.

Se informó que el Ejército abrió las puertas del Campo Militar número 1 y permitió la inspección de las áreas en donde están: la Brigada de Fusileros Paracaidistas, la Primera Brigada de Infantería Independiente, la Prisión Militar, el primero y segundo batallones de Policía Militar, el Cuartel General de la Policía Militar, el Cuarto Batallón de la Policía Militar y las Caballerizas del Estado Mayor.

Se documentaron 25 testimonios de personas que vivieron tortura y desaparición forzada en un ejercicio pericial, que consideraron como inédito e histórico que permitirá, en su caso, ratificar la palabra de los sobrevivientes.

Informaron que debido a las modificaciones que han tenido esas instalaciones militares, se dificultó la identificación de los sitios en donde se cometieron las presuntas violaciones graves a los derechos humanos en la llamada Guerra Sucia.

David Fernández, integrante de la Comisión de la Verdad, comentó: “Otra dificultad adicional ha sido la colaboración pasiva del Ejército, que hay que decir, también, es decir abrieron sus puertas, nos dejaron entrar; sin embargo, no nos indicaron en ningún momento la historia de las edificaciones, los procedimientos que habían vivido, no pudimos tener una colaboración activa de suerte que facilitara las investigaciones que teníamos que realizar”.

Erasmo Cabañas, hermano del guerrillero guerrerense Lucio Cabañas, del Partido de los Pobres, estuvo preso en el Campo Militar número 1 en dos ocasiones.

Relató su experiencia de entrar, ahora como sobreviviente, a la instalación militar.

Erasmo Cabañas, sobreviviente de la guerra sucia, relató: “Yo buscaba en lo particular un subterráneo porque ahí me tuvieron, me tuvieron en 1976 y también en 1977. Le pedimos a la Sedena que abra más, que se abra más para apoyar este proceso, que nos digan dónde están las fosas clandestinas, porque es importante saber dónde están nuestros familiares”.