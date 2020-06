Comienzan a recuperarse empleos perdidos por coronavirus: SHCP

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, aseguró que ya se están empezando a ver los primeros efectos de las medidas que ha instrumentado el gobierno para reactivar la economía en el marco de la pandemia, como reactivar la industria automotriz, minería y construcción.

“Déjenme compartirles algunos datos alentadores, al miércoles las industrias de la construcción que había perdido alrededor de 264 mil empleos ha recuperado ya prácticamente 65 mil empleos, es decir sí está funcionando, se están empezando ya a recuperar algunos de los empleos que se habían perdido”, indicó Arturo Herrera, secretario de Hacienda.

Al participar en el panel “México y la Recuperación Económica” organizado por Concanaco informó que como parte del plan del gobierno para relanzar la economía, analiza junto con los bancos extender el plazo de reestructura de créditos para que personas físicas y morales no tengan que empezar a pagar intereses y capital a partir de julio.

“Se los adelanto ya, estamos pensando extender el plazo que permita a las empresas, a las personas físicas reestructurar los créditos con los bancos, para que no tengan que empezar a pagar intereses y capital a partir de dos semanas. Los propios bancos están de acuerdo, son sensibles a las necesidades de sus clientes y creen que es necesario que les demos un poquito más de espacio a las personas físicas y morales”, señaló Arturo Herrera, secretario de Hacienda.

Aunado a ello aseguró que están trabajando a marchas forzadas para encontrar mecanismos que permita aterrizar los 750 mil millones de pesos que puso a disposición del Banco de México para financiar e impulsar a empresas que no tienen relación con la banca comercial.

También informó que está muy adelantado un plan que ha venido construyendo con el sector privado para que las personas puedan incrementar el ahorro para su pensión.

“Hemos venido trabajando de manera muy estrecha con el Consejo Coordinador Empresarial que ha venido haciendo una propuesta, yo diría extraordinariamente constructiva, para tratar de ir atendiendo uno de los problemas más serios qué hay y ya estamos muy cerca de hacer algún anuncio, no quiero adelantarme porque una cosa tan importante si me adelanto y no funciona sería terrible, yo creo que estamos en un 85 o un 90% de tener algo listo muy pronto”, dijo Arturo Herrera, secretario de Hacienda.

Garantizó que él está abierto a escuchar las preocupaciones de los empresarios y dijo estar convencido que ellos no pueden hacer un diseño de la política económica financiera y fiscal del país como si estuvieran en una burbuja sin reconocer el contexto en el que el país opera.

Con información de Guadalupe Flores.

