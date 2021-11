Comienza traslado masivo de migrantes que llevaban más de 11 meses varados en Tapachula

Comenzó este jueves, 25 de noviembre de 2021, traslado masivo de migrantes varados en Tapachula, Chiapas, desde hace más de 11 meses.

Te recomendamos: Investigan muerte de migrante que cayó junto a muro fronterizo en territorio de EEUU



Luego de las protestas de haitianos, cubanos y venezolanos, el Instituto Nacional de Migración (INM) acordó con los migrantes iniciar con su traslado a diez estados del país, para que se les otorguen tarjetas de visitante por razones humanitarias.

“Por eso déjenme traer las cosas y vamos a ir sacando, hoy no se pueden ir todos, hoy no, es imposible. Por eso estamos aquí y si no, y si no nos ordenamos, no podemos hacer nada”, Héctor Martínez, director de Oficinas de Representación de INM.