Comercio ambulante causa aglomeraciones en Centro CDMX mientras locales respetan medidas sanitarias

Desde el lunes pasado, los comercios del primer cuadro de la Ciudad de México solo pueden atender bajo cita, mientras en calles como Correo Mayor, Academia y Corregidora, atrás de Palacio Nacional, en el Centro Histórico locales que no son esenciales operan sin medidas sanitarias, al tiempo que los comerciantes ambulantes se apoderaron de las calles ante la mirada de los policías.

Por ejemplo, en la calle de Corregidora, donde se surten las ferreterías y que permanece acordonada por la policía, los comerciantes idearon un operativo en el que representantes de las tiendas levantan los pedidos afuera del cordón policial en la calle de Academia. En este mismo sitio entregan la mercancía, lo que provoca aglomeración.

“¿Si yo le pido algo usted es la que pasa para allá?, sí, así se está trabajando. No me siento segura, honestamente no porque estamos ahora sí que en la aglomeración, pero que hacemos ahora sí que la necesidad nos hace trabajar”, dijo una empleada de ferretería.

“Está mal porque si hay más aglomeración, vine por un motor. No he podido pasar me dijeron que preguntara ahí ayer vine y todo estaba cerrado”, dijo el señor Daniel.