Comercio al menudeo en CDMX reinicia por semáforo naranja de COVID-19

Con el cambio al semáforo epidemiológico a naranja, comercios de la Ciudad de México que se mantuvieron cerrados por la contingencia sanitaria, pudieron reabrir al público este lunes, pero con medidas sanitarias.

“Hicimos una reducción del acceso, precisamente porque nada más queremos despachar a 3 personas a la vez, pues está el tapete sanitizante que podemos comprar los galoncitos o sanitizarlos con pino o con cloro y ya en seguida esto para que no se resbalen ni tampoco se puedan caer”, declaró Francisco Javier Hernández, gerente de empresa de productos de seguridad industrial.

El acceso para cualquier cliente es exclusivamente con cubrebocas.

Al interior se colocó la señalización en el piso para guardar la sana distancia, así como botellas de gel antibacterial.

El mostrador cuenta con acrílicos de protección y se desinfecta constantemente.

Todos los empleados portan cubrebocas, goggles o careta y guantes.

“A nuestros trabajadores cuando se van a sus casas les obsequiamos a todos guantes, porque sabemos que van en transporte público, vienen cada tercer día, etcétera, etcétera, porque no, no estamos toda la plantilla completa. Aquí son 3 niveles, entonces en los 3 niveles no tengo a más de cierta cantidad de personas, es aforo máximo 3 – 5 personas por nivel y pues de esa manera pues ir en armonía con lo que se está pidiendo”, aseguró Francisco Javier Hernández, gerente de empresa de productos de seguridad industrial.