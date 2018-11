Comerciantes en San Diego enfrentan crisis de ventas por presencia de migrantes

El comercio de San Ysidro en San Diego, California, enfrenta una de sus peores crisis.

Las bajas ventas por los efectos de la caravana migrante ya obligaron a un comerciante a cerrar sus puertas.

Norma es instructora de baile, en los próximos días cerrará las puertas de su estudio porque en la última semana sus ingresos bajaron más del 35 por ciento, ahora la renta de 2500 dólares es difícil de solventar.

Hay personas que no quieren venir a San Ysidro porque no tienen papeles y por todo el problema que estamos viendo y tenemos que agarrar de otros negocios para suplir las cuentas de aquí”, explicó Norma Sánchez, instructora de baile en San Ysidro, California.

Semanas antes de los sucesos, asegura, que por clase que daba tenía más de 20 alumnas, ahora con dificultad reúne diez personas.

Precisamente el domingo pasado teníamos un evento aquí en el salón y al querer venir para acá estaban todas las patrullas obstruyendo el paso y no pudimos venir al evento se me quedó comida, se me quedó todo porque obstruyeron el paso”, detalló Norma Sánchez, instructora de baile en San Ysidro, California.