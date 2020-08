Comerciantes del Mercado Juárez adaptan locales para que sus hijos tomen clases

Entre arreglos de rosas, crisantemos y margaritas, Valery de 4 años de edad toma clases en línea con el teléfono celular de su mamá, pues comerciantes del Mercado Juárez han tenido que adaptar pupitres en locales para que sus hijos puedan tomar las clases ya sea en línea o a través de la televisión.

Cursa el segundo grado de kínder y sus papás le adaptaron un pupitre en el local de flores que tienen en el Mercado Juárez de la Ciudad de México.

Sin embargo, sorpresivamente el papá de Valery llegó con la televisión ya que, dijo, es complicado seguir las clases por el celular.

Esta es la realidad que viven padres de familia que trabajan y que al mismo tiempo tienen que apoyar a sus hijos con los estudios.

Lo más complicado, afirman, es tenerse que partir en dos como Ana Laura quien atiende su cremería y al mismo tiempo apoya a sus hijas con las clases por televisión.

“Aquí nos acomodamos en la mañana primero con la chiquita y ya en la tarde toma la grande porque se juntan los horarios de sus clases ¿Qué problemas ha tenido? Sobre todo la distracción porque aquí como hay mucho ruido y hay mucho movimiento pues si se distraen. Circo, maroma y teatro para que las niñas aprendan”, señaló Ana.

“Pues más o menos, me distraigo poquito. Si es de matemáticas cuando no me sé algo, le pregunto a mi mamá porque es la única que está aquí. ¿Tu mamá se ha convertido en tu maestra? Si. bueno ahorita que están en la primaria pues sí trato de explicarles, pero yo creo que más adelante a ver”, refirió Ana.