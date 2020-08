Para evitar robo de niños, comerciantes de Chiapas piden estancia infantil dentro de mercado

El rapto del pequeño Dylan dentro de un Mercado de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y su intensa búsqueda, dejó al descubierto la cantidad de menores que trabajan desde muy pequeños en esos mercados y que están en situación de vulnerabilidad.

Gabriel, indígena tzotzil, trabaja todos los días, de las 2 de la tarde a las 7 de la noche, recogiendo la basura de puestos y locales comerciales del Mercado Popular del Sur, Merposur, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Con los 50 pesos que gana diariamente, apoya a su familia para comprar comida. Mariela también trabaja en ese lugar.

Mariela va en sexto año de primaria y ya no entrará a la secundaria porque tiene que trabajar.

Ambos forman parte de los más de 200 niños indígenas que trabajan en este mercado recogiendo basura, vendiendo frutas, verduras, abarrotes, comida y ropa.

“De aquí del mercado han salido gente trabajadora, gente con profesiones, comerciantes han llegado a ser licenciados. Hay otros que lamentablemente no tienen la posibilidad de mandarlos a la escuela. Hay niñitos que no van a la escuela, hay niñitos que le ayudan a su papá, que le ayudan a su mamá”, agregó Jose Luis Gómez Hernandez, administrador del Mercado Popular del Sur, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

La mayoría de los menores llega al mercado con sus padres. Algunos por necesidad y otros porque, actualmente, no tienen un lugar en donde dejarlos debido a que las escuelas se encuentran cerradas.

“La mamá como viene también, vienen los niños también. Sí, por lo que no hay paga y tienen que chambear los niños, no hay paga ahorita. Aquí salimos a trabajar, pero no hay venta”, dijo María, vendedora del mercado.

“Lo traigo porque no quiere quedar. Uno lo dejo y luego que está acostumbrado de buscar su gastito, viene a buscar sus cositas de vender también”, insistió Macaria.