Comerciantes lucran con el miedo de las mujeres: Aumentan 30% el costo de ‘taser’ y gas pimienta en CDMX

Hay miedo entre las mujeres por los niveles de violencia en algunas zonas del país, por lo que buscan paralizadores eléctricos, conocidos como “taser” y gases pimienta para protegerse.

Karla lleva en su bolsa un taser y paralizador eléctrico. Dice estar preparada para usarlo en caso de ser necesario.

“Me he sentido con temor, en algunas ocasiones ando caminando en las noches, por aquí, por la Ciudad de México, pues tengo que traerlo en la mano para sentirme segura y sí me ha tocado en ocasión que venían siguiendo, gracias a Dios no pasó nada, logré resguardarme en una tiendita y todo bien”, indicó Karla, estudiante.