Comerciantes ambulantes causan afectaciones en Oaxaca y en Guerrero

En Oaxaca, autoridades municipales comenzaron la reinstalación de comerciantes ambulantes, en medio de protestas de locatarios del mercado 20 de noviembre y comerciantes establecidos del centro histórico de la capital.

Te recomendamos: Video: Captan enfrentamiento entre policías y comerciantes ambulantes en Puebla

Inspectores y policías municipales comenzaron a asignar los espacios a vendedores informales que cuentan con permisos por parte del Cabildo de la ciudad de Oaxaca.

Comenzaron por la calle Aldama y 20 de noviembre, en la zona aledaña a los mercados tradicionales de la ciudad de Oaxaca.

Era el primer grupo verificado, tras el desalojo de más de mil 500 vendedores ambulantes, durante un operativo realizado el pasado lunes.

“Yo mi espacio era del otro lado, pero ahorita con la reubicación de la licenciada me asignó un lugar acá, entonces y también pues, gracias a los papeles porque sí no tuviera estos papeles, pues nomás no me hubiera dado”, mencionó Raúl Rojas López, comerciante reinstalado.