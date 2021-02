Comenzó entrega de ceniza en iglesias de la Ciudad de México

En las iglesias y parroquias católicas de la Ciudad de México, comenzó la repartición de porciones de ceniza para que los fieles puedan llevar a sus hogares y de esta manera, evitar aglomeraciones de personas en los templos el próximo Miércoles de Ceniza.

Te recomendamos: Vaticano anuncia nuevas medidas para el Miércoles de Ceniza por el COVID-19

“Vamos a indicarle a los fieles que aquellos que tengan familiares enfermos o aquellos que conozcan a alguien que no pueda participar el miércoles de ceniza por pertenecer a los grupos vulnerables, puede llevarse una bolsita de ceniza, verdad, nosotros ya la hemos elaborado y esta bolsita se la van a poder llevar a sus familiares o aquellos que deseen no venir, verdad, porque no sientan esa confianza o porque pertenezcan a los grupos vulnerables, no tengan que salir”, Víctor Jiménez, Párroco de la Parroquia San Pedro de Verona Mártir.