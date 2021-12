Para combatir extorsiones, anuncian relanzamiento del servicio telefónico 089

Con el objetivo de abatir las extorsiones, el Sistema Nacional de Seguridad Pública anunció el relanzamiento del servicio telefónico 089 mediante el cual se recibirán denuncias anónimas a nivel nacional.

“Recibo la llamada y me empiezan a amenazar diciendo que me tienen ubicada, que me van a venir a balear, que van a matar a mi familia si no les entrego 10 mil pesos, yo les comenté que yo no tenía ese dinero y entonces me dijeron que cuánto les podía juntar y les comenté que solamente como 5 mil pesos”, refirió una víctima de extorsión.