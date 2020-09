Si no se combate la impunidad, no se podrá detener a grupos delictivos: UIF

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, advirtió que si no se combate a la impunidad, no se podrá detener a los grupos delictivos y tampoco se podrá disminuir el fenómeno del lavado de dinero.

Lo anterior lo compartió durante su participación, de manera virtual, en el Segundo Congreso de Ética y Cumplimiento Empresarial, organizado por la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento, la AMPEC.

“Mientras no se ataque la impunidad no vamos a poder detener a los grupos delictivos, no se podrá disminuir el lavado de dinero y el tema de la impunidad es que eso le corresponde, básicamente a que todas las autoridades que tenemos la facultad de denunciar”, declaró Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.