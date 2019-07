El combate a la corrupción no justifica la suspensión del programa de Estancias Infantiles, aseguró la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al responder a la negativa del Gobierno Federal de aceptar la recomendación que hizo sobre el programa.

Nadie se opone a que se investiguen los casos de corrupción. Pero tales hechos, aun cuando efectivamente se hubiesen presentado, no pueden justificar que se prive a niñas y niños, madres y padres de la posibilidad de acceder a servicios especializados, profesionales y confiables, que por su propia naturaleza no son susceptibles de ser monetizados o compensarse con la entrega de 800 pesos al mes. Los derechos humanos deben garantizarse, no monetizarse”, señaló Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH.