Comandante narra rescate de tres mujeres rehenes en banco de Hermosillo

El comandante Gerardo Cárdenas Rojas, coordinador del Grupo de Operaciones Tácticas de la Policía Municipal de Hermosillo, Sonora, participó en la liberación de las tres rehenes, durante el asalto del lunes en una sucursal bancaria.

A su cargo estuvieron 100 elementos policíacos que trabajaron para salvar a las tres empleadas bancarias.

El comandante dijo que fue “muy grato que haya salido todo muy bien, principalmente que las muchachas estén bien”, quienes resultaron con “una crisis nerviosa, lo que es normal, pero igual nosotros no queríamos que pasara eso”.

Narró que al atacante “se le dijo varias veces ‘tírate al suelo… somos policías, tírate al suelo’… y no, nunca quiso”.

Gerardo Cárdenas Rojas recordó que para rescatar con vida a las mujeres, primero se tuvo que ganar la confianza del asaltante.

Yo me acerco a la puerta y empiezo a tener diálogo con la persona, es el primer cordón… Estaba muy nervioso desde el principio, alterado. Tratamos que se desestresara un poco, se sintiera con confianza, y ya empezamos con el protocolo”, narró.

Los oficiales del Grupo Táctico trataron de persuadirlo, cumpliendo sus peticiones.

Después de tres horas de operativo, “los últimos minutos ya él sí dijo que no iba a entregarse, él lo quería era un arma para él solo quitarse la vida, pero yo sabía que él me mentía, porque había preguntas que hacíamos, entablábamos diálogo yo y él, y me decía cosas que no me iba entregar a las personas”, mencionó el comandante.

Para poder ingresar a la sucursal bancaria, el comandante ordenó que algunos policías se vistieran de civiles para que pudieran neutralizar al delincuente.

En un video, se observa cómo ingresan los policías y algunos bomberos.

Las empleadas bancarias, una de ellas cajera, otra ejecutiva y una más dedicada a la limpieza, lograron salir de la sucursal; después, se escucharon por lo menos tres detonaciones de armas de fuego.

Cuando mis compañeros ingresan, ellos se identifican plenamente y le dicen que arroje el arma, que arroje el cuchillo. Se les abalanza… Se le dieron los tiros de advertencia, los cuales ustedes ya vieron, que es en una pierna, un brazo. Se le dijo y él queriendo atacar a mis compañeros… Él dijo yo vengo asaltar, no me salió, ni modo”, subrayó el comandante Cárdenas Rojas.

Por más de dos horas, Gilbrán Alejandro, de 31 años de edad, tomó como rehenes a las tres empleadas pretendiendo robar la bóveda del banco.

Su cuerpo permanece en los servicios periciales de la Fiscalía de Sonora, donde se espera que sea reclamado por algún familiar.

Con información de Erika Palma.

RMT